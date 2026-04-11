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Vainqueur du derby de Barcelone, le Barça se rapproche du sacre en Liga
information fournie par So Foot 11/04/2026 à 20:50

Vainqueur du derby de Barcelone, le Barça se rapproche du sacre en Liga

Vainqueur du derby de Barcelone, le Barça se rapproche du sacre en Liga

FC Barcelone 4-1 Espanyol

Buts : Torres (9 e , 25 e ), Yamal (87 e ), Rashford (89e) pour les Blaugrana // Lozano (56 e ) pour les Péricos

Barcelone est blaugrana. Alors que le Real Madrid a buté sur Gérone vendredi (1-1), le FC Barcelone avait l’occasion de mettre une main le championnat en reléguant les Merengues à neuf points. Après une rencontre difficile, les protégés d’Hansi Flick sont toutefois parvenus à s’imposer 4 à 1.…

LB pour SOFOOT.com

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