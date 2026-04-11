Saint-Étienne met la pression sur Troyes après sa victoire face à Dunkerque

Saint-Étienne 2-1 Dunkerque

Buts : Stassin (22 e ), Davitashvili (66 e ) pour les Verts // Robinet (26 e SP) pour les Maritimes

Les Verts n’ont pas dit leur dernier mot. La course à la montée en Ligue 1 continue de faire rage dans l’antichambre de l’élite du football hexagonal. Alors que le leader Troyes reçoit Rodez lundi, Saint-Étienne a affronté Dunkerque à Geoffroy-Guichard marqué au fer rouge par les menaces de dissolution qui pèsent sur les groupes de supporters stéphanois. Une rencontre âpre qui a finalement basculé en faveur des Verts qui se sont imposés 2 à 1 et reviennent donc à un point de l’ESTAC.…

LB pour SOFOOT.com