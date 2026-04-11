Un cadre commence à agacer à Lens

Mais que devient Samson Baidoo ? Même Pierre Sage n’a pas la réponse à cette question . Interrogé dans la foulée du match amical contre Rouen, l’entraîneur lensois n’a pas caché son agacement devant l’absence prolongée de son défenseur. Touché aux ischios en début d’année, l’Autrichien avait fait son retour en février contre Rennes… avant de totalement disparaître. « Vous savez, j’ai du mal à considérer des choses concernant Samsoo Baidoo , a lâché l’ancien tacticien lyonnais en zone mixte. En fait, je ne sais même plus quoi vous répondre à son sujet, je suis désolé. Vous êtes dans la même attente que moi et je suis très impatient de le voir sur les terrains. »

Baidoo est bien présent à l’entraînement

Un forfait longue durée d’autant plus difficile à comprendre que l’intéressé ne serait plus blessé . « S’il s’entraîne ? Oui, ça fait longtemps qu’il s’entraîne, mais visiblement, s’entraîner, ce n’est pas jouer , poursuit Sage. Ce qui coince ? Ses fibres musculaires. Des douleurs ? N on, non, (il n’a) pas de douleurs. » …

TB pour SOFOOT.com