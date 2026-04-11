Tahirys Dos Santos a rejoué

La belle nouvelle du jour. Cent jours tout pile après avoir été brûlé au troisième degré lors du terrible incendie de Crans-Montana, le jeune espoir messin Tahirys Dos Santos a retrouvé le chemin des pelouses . Présent dans le groupe avec l’équipe réserve du FC Metz, il est en effet entré à l’heure de jeu à la place de la pépite Nathan Mbala (auteur du premier but des Grenats). Une rencontre soldée par une victoire des Messins, à la lutte pour leur maintien en National 3 (2-1).

TB pour SOFOOT.com