Les supporters stéphanois ont manifesté leur mécontentement
L’union fait la force. Comme rapporté par RMC Sport , les supporters stéphanois ont manifesté en amont de la rencontre entre Saint-Étienne et Dunkerque . Entre 3000 et 5000 amoureux des Verts se sont ainsi rassemblés.
pic.twitter.com/qQ0UJXiCrX…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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