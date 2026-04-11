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Les supporters stéphanois ont manifesté leur mécontentement
information fournie par So Foot 11/04/2026 à 22:17

Les supporters stéphanois ont manifesté leur mécontentement

Les supporters stéphanois ont manifesté leur mécontentement

L’union fait la force. Comme rapporté par RMC Sport , les supporters stéphanois ont manifesté en amont de la rencontre entre Saint-Étienne et Dunkerque . Entre 3000 et 5000 amoureux des Verts se sont ainsi rassemblés.

pic.twitter.com/qQ0UJXiCrX…

LB pour SOFOOT.com

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