Vainqueur de Coventry, Tottenham se donne enfin un peu d'air

Tottenham 3-1 Coventry

Buts : Maddison (14 e ), Marmoush (79 e ) et Davies (90 e +6) pour les Spurs // Rudoni (49 e ) pour les Sky Blues

Alerte, Tottenham a gagné un match de football, ceci n’est pas un exercice ! À la ramasse complète depuis le début de saison, Tottenham a décroché son premier succès en championnat en s’imposant face à Coventr y (3-1). Certes, l’équipe de Frank Lampard n’est pas franchement l’équipe la plus relevée du plateau, mais les supporters des Spurs s’en moquent : ce succès permet aux hommes de Robert De Zerbi de s’extirper de la place de lanterne rouge et de se repositionner à la 16 e place avec 6 points. Coventry est 17 e avec le nombre d’unités, tandis que Fulham, première équipe virtuellement relégable, compte 5 points.…

FL pour SOFOOT.com