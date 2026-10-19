Un président d'un club de Ligue 1 annonce son départ

Vingt ans, et puis s’en va. Pierre Ferracci a annoncé ce lundi son départ anticipé de la présidence du Paris FC , plusieurs mois avant la date initialement prévue. Alors qu’il devait rester en fonction jusqu’à la fin de la saison, conformément à l’accord conclu lors de la vente du club à la famille Arnault et à Red Bull en novembre 2024, l’homme de 74 ans sera pour la dernière fois à la tête du club de la capitale face à Monaco, le 1 er novembre. Il deviendra ensuite président d’honneur. Antoine Arnault, fils de Bernard Arnault, lui succédera en tant que président .

Ce départ devrait également s’accompagner d’un changement au capital. Pierre Ferracci prévoit de céder ses 29,8 % de parts à Agache Sport , la filiale sportive de la holding du propriétaire de LVMH, qui détient déjà 52,4 % du club, contre 10,6 % pour Red Bull. Cette opération doit être entérinée lors du conseil d’administration prévu le 9 novembre prochain.…

FL pour SOFOOT.com