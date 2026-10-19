Un sélectionneur et un joueur de la Coupe du monde suspendus trois mois plus tard pour avoir critiqué l’arbitrage

Un sélectionneur et un joueur de la Coupe du monde suspendus trois mois plus tard pour avoir critiqué l’arbitrage

Dans le chapeau 1 des matchs de cette Coupe du monde 2026 figure sans conteste le huitième de finale entre l’Argentine et l’Égypte (3-2). Menée de deux buts, l’Albiceleste avait renversé les Pharaons en un petit quart d’heure au terme d’une rencontre marquée par plusieurs décisions arbitrales contestées. Trois mois après cet épisode, la FIFA a décidé de sévir : le sélectionneur égyptien Hossam Hassan et son attaquant Mostafa Zico ont été suspendus pour leurs déclarations d’après-match .

Selon la Fédération égyptienne, le technicien de 60 ans a écopé de trois matchs de suspension. Ibrahim Hassan, son frère jumeau et directeur de la sélection, a reçu la même sanction. De son côté, Mostafa Zico, qui avait pris à partie l’arbitre dans une interview après la rencontre, a été suspendu pour cinq matchs.…

FL pour SOFOOT.com