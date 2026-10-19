Montpellier surclasse Rodez, un petit crack de 16 ans encore décisif

Rodez 0-3 Montpellier

Buts : Pays (55 e ), Magnan-Pavé (59 e ) et Benlahlou (76 e ) pour l a Paillade

La Paillade des gens heureux ! En déplacement à Rodez ce lundi soir, Montpellier a montré les muscles pour signer un succès solide (0-3) et récupérer la deuxième place de Ligue 2. Les hommes de Zoumana Camara reviennent à quatre points de Saint-Étienne, leader avec 22 points. De son côté, Rodez traîne son spleen dans le fond du classement avec une triste dix-septième place (7 pts) et seulement une unité d’avance sur Laval, lanterne rouge.…

FL pour SOFOOT.com