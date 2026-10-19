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Philippe Diallo annonce la généralisation des caméras embarquées sur les arbitres amateurs
information fournie par So Foot 19/10/2026 à 23:09

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Philippe Diallo annonce la généralisation des caméras embarquées sur les arbitres amateurs

Philippe Diallo annonce la généralisation des caméras embarquées sur les arbitres amateurs

Face aux violences et aux incivilités dans le football amateur, Philippe Diallo passe à la vitesse supérieure. Le président de la FFF a annoncé la généralisation des caméras embarquées pour les arbitres . Après une expérimentation menée dans 32 départements et trois ligues régionales, le bilan serait positif. « Lorsqu’on demande aux arbitres, puisqu’ils ont une petite application qui leur permet de juger leur sentiment de sécurité ou d’insécurité à l’issue d’un match, ce taux a baissé de 25 % dans la saison » , explique Philippe Diallo.

La Fédération va ainsi passer d’environ 180 à plus de 650 caméras. « 100 % des territoires qui ont utilisé ces caméras ont souhaité poursuivre l’expérience » , ajoute le président de la FFF. « C’est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de les généraliser à l’ensemble du territoire » . Les images pourront également servir aux commissions de discipline, voire à la justice. L’objectif est de permettre aux 2,4 millions de licenciés de jouer au football sans transformer chaque dimanche en tribunal populaire.…

FL pour SOFOOT.com

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