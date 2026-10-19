Philippe Diallo annonce la généralisation des caméras embarquées sur les arbitres amateurs

Face aux violences et aux incivilités dans le football amateur, Philippe Diallo passe à la vitesse supérieure. Le président de la FFF a annoncé la généralisation des caméras embarquées pour les arbitres . Après une expérimentation menée dans 32 départements et trois ligues régionales, le bilan serait positif. « Lorsqu’on demande aux arbitres, puisqu’ils ont une petite application qui leur permet de juger leur sentiment de sécurité ou d’insécurité à l’issue d’un match, ce taux a baissé de 25 % dans la saison » , explique Philippe Diallo.

La Fédération va ainsi passer d’environ 180 à plus de 650 caméras. « 100 % des territoires qui ont utilisé ces caméras ont souhaité poursuivre l’expérience » , ajoute le président de la FFF. « C’est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de les généraliser à l’ensemble du territoire » . Les images pourront également servir aux commissions de discipline, voire à la justice. L’objectif est de permettre aux 2,4 millions de licenciés de jouer au football sans transformer chaque dimanche en tribunal populaire.…

FL pour SOFOOT.com