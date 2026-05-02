Vahid ne regardera pas le match d'Auxerre

Alors peut-être ! Vainqueur de Marseille ce samedi (3-0), le FC Nantes n’a plus que deux points de retard sur Auxerre , barragiste virtuel. Il reste deux matchs au Canaris, à Lens (8 mai) et contre Toulouse (17 mai), pour espérer arracher cette 16 e place et obtenir un sursis .

« On a créé un petit espoir, minime » , se félicite Vahid Halilhodžić sur Ligue 1+. « Peut-être qu’on a raté quelque chose d’exceptionnel » , ajoute-t-il avec un peu d’amertume, malgré la victoire, en faisant référence aux journées précédentes. « Sur chaque match, même à Paris, on n’était pas ridicules. Contre Brest, contre Rennes, on a tiré 17 fois, 24 fois… » Sans être récompensé : avant la victoire du jour, Nantes avait enchaîné huit rencontres sans gagner .…

QB pour SOFOOT.com