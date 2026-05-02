Roberto De Zerbi a un nouvel adorateur

Le cauchemar semble terminé. Après une rencontre catastrophique en huitièmes de finale de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, marquée par deux boulettes et un remplacement au bout de dix-sept minutes de jeu, Antonin Kinsky semble aller mieux . En effet, le gardien de but de Tottenham a retrouvé les terrains et a été titularisé sans faire d’erreur. Le changement d’entraîneur y est sûrement pour beaucoup puisqu’Igor Tudor, qui avait fait le choix de le sortir après un gros quart d’heure lors de cette fameuse partie de C1, a laissé sa place sur le banc à Roberto De Zerbi.

L’ancien coach de Marseille à la cote

De quoi relancer les Spurs et le portier , à en croire les propos de ce dernier. « Par sa façon de parler et par ce que vous lisez ou entendez de lui, on voit qu’il croit en nous. Le message qu’il nous transmet est important, à savoir que la qualité est bien présente dans l’équipe » , a ainsi indiqué le dernier rempart, pour Sky Sports. Avant de parler plus particulièrement de son cas, de manière positive : « A près le match, j’étais triste. Mais d’un autre côté, j’étais calme . J’ai la chance d’être entouré de personnes bienveillantes qui me donnent toujours de bons retours, qui disent ce qu’elles pensent vraiment et qui sont honnêtes avec moi. » …

FC pour SOFOOT.com