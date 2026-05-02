Habib Beye pire coach des 38 derniers entraîneurs de Marseille

« À moi de me remettre en question. » Tels ont été, en partie, les propos d’Habib Beye suite à la défaite de son Olympique de Marseille sur la pelouse de Nantes à l’occasion de la 32 e journée de Ligue 1. Et malheureusement pour l’entraîneur arrivé en février 2026 sur le banc des Phocéens, les chiffres ne lui donnent pas tort .

5 défaites en 10 matchs

En effet, le coach réalise le pire départ du club depuis 1984 et… 38 techniciens . Ainsi, en comptabilisant les dix premières rencontres de chacun, personne n’a perdu autant après cette date (cinq défaites pour le Sénégalais). Seuls trois hommes proposent un bilan plus mauvais, avant 1984 donc : Roland Gransart (1984), Luis Miro (1962) et Louis Maurer (1958).…

FC pour SOFOOT.com