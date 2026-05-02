Paul Pogba TITULAIRE pour un vrai match !
Enfin ! Après deux apparitions en tant que joker au mois d’avril, Paul Pogba est bel et bien titulaire sur la pelouse du FC Metz ce samedi. Le champion du monde 2018 honore sa première titularisation de la saison et va disputer son sixième match sous le maillot de l’AS Monaco. Ces dernières semaines, il était entré en jeu à la 69 e minute contre le Paris FC (le 10 avril) et à la 84 e face à Toulouse (le 25 avril).
𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 📋 ‣ #FCMASM pic.twitter.com/hlwrLuhUDk…
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