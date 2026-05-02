Le PSG encore frustré par Lorient

PSG 2-2 Lorient

Buts : Mbaye (6 e ), Zaïre-Emery (62 e ) // Pagis (12 e ), Tosin (78 e )

Ne pas vendre la peau du merlu avant de l’avoir pêché. Accroché au Moustoir en octobre, le PSG a une nouvelle fois partagé les points avec le FC Lorient ce samedi (2-2). L’équipe bis alignée par Luis Enrique a bien démarré sa partie puisque Yvon Mvogo a boxé le centre de Désiré Doué droit sur Ibrahim Mbaye et que le ballon a fini dans la cage (1-0, 6 e ) . Titulaire pour la première fois en Ligue 1, Renato Marin a cependant vite renoncé à ses rêves de clean sheet : libre de tout marquage, Pablo Pagis a tranquillement repris le centre de Panos Katséris pour égaliser (1-1, 12 e ) .…

QB pour SOFOOT.com