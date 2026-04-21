Vahid Halilhodžić : pour l’honneur et pour le pire

Débarqué sur le banc nantais début mars pour tenter de sauver les Canaris, Vahid Halilhodžić est en passe de perdre son pari. Alors qu’il reste cinq matchs au FC Nantes pour inverser la dynamique, coach Vahid n’épargne rien ni personne dans chacune de ses prises de parole afin de mettre tous les acteurs de cette situation face à leurs responsabilités. Suspendu pour son retour au Parc, il manquera forcément à ses joueurs.

Les supporters nantais n’ont eu que trop peu d’occasions de se réjouir cette saison : entre une relégation pratiquement actée, une défiance toujours plus grande envers les Kita et un jeu plus que laborieux. Au milieu du marasme ambiant, seule l’arrivée de Vahid Halilhodžić a pu mettre un peu de baume au cœur aux fidèles de la Beaujoire. Et comme si ça ne suffisait pas, les Canaris seront également privés de l’aura du septuagénaire lors de quatre des cinq dernières étapes de ce chemin de croix.

Suspendu pour avoir poussé ce dimanche une gueulante sur l’arbitrage ô combien frustrant contre Brest – alors que l’arbitre et la Ligue ont même reconnu leurs erreurs depuis –, le druide bosnien est condamné à poursuivre sa mission sauvetage depuis les tribunes, loin de la zone où il pouvait avoir le plus d’influence : au cul des joueurs pour les pousser à donner le meilleur. Un sacrifice de plus pour le septuagénaire, qui ne pourra retrouver l’ensemble de ses attributions que lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Toulouse.…

Par Léna Bernard, avec Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com