La technique astucieuse d’un arbitre pour ne pas subir la pression des joueurs
Nos arbitres ont du talent. Lors de la rencontre entre Nice et Lens, qui s’est soldé sur un match nul (1-1), Thomas Léonard a fait preuve d’ingénosité . Dans la foulée d’un but inscrit par Ali Abdi suite à un coup franc frappé par Sofiane Diop (81 e ), l’homme en noir, acculé par les joueurs, a innové en traçant une ligne sur la pelouse pour échanger en toute tranquillité avec les arbitres VAR à propos de la situation.
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TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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