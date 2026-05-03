Pascal Dupraz charge Beye et Benatia

Tirer sur l’ambulance. Dans l’émission Les grandes gueules sur RMC, Pascal Dupraz est revenu sur la défaite humiliante de l’Olympique de Marseille face à Nantes samedi (3-0).

L’ancien entraîneur du TFC a d’abord été doux avec Beye, aka l’entraîneur qui a réalisé les pires débuts dans la cité phocéenne depuis 1984 : « J’ai presque envie de dire que celui qui a le moins de responsabilités, c’est Habib Beye. Il est là depuis moins longtemps que tous les autres. » …

TM pour SOFOOT.com