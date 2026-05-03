Piqué furieux contre l'arbitrage en Liga 2

Histoire d’ajouter son grain de sel. Suite au revers FC Andorre face à Albacete vendredi (0-1), Gérard Piqué, le propriétaire du club, a fustigé l’arbitrage de la rencontre. L’ancien défenseur du Barça n’a que très peu goûté aux quatre cartons rouges distribués en fin de match , dont un à l’entraîneur Carles Manso.

« Chaque club paie plus de 470 000 euros par an pour que la Deuxième Division dispose de plus de 20 arbitres pour cette catégorie , a lâché l’ancien international espagnol. Il n’y a pas de coïncidences. Il a distribué quatre cartons rouges pour « protestation » avec une facilité déconcertante. C’est une honte. Mais bien sûr, les rapports et les amendes ne manqueront pas. » …

TM pour SOFOOT.com