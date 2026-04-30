Vahid Halilhodžić n'a qu'un regret dans la course au maintien

Si près, si loin. Alors que le FC Nantes voit ses chances de maintien s’amenuiser chaque semaine – au point que la relégation des Canaris pourrait être officielle dès ce week-end – Vahid Halilhodžić est convaincu que l’histoire aurait pu s’écrire autrement . En particulier s’il avait disposé de plus de temps pour inverser la tendance. « On n’est pas loin. Quand on regarde les statistiques, on n’est pas aussi nuls qu’on le dit , a-t-il affirmé en conférence de presse dans des propos relayés par Ouest France . Un mois de plus et c’était réglé. Mais je n’aime pas parler de ça. Ça aurait pu changer pas mal de choses. Ceci dit, je ne regrette pas du tout d’être venu. On a donné beaucoup d’énergie à ce groupe qui n’a pas été récompensés. »

Débarqué sur les bords de la Loire fin mars pour une mission sauvetage folle, l’ancien buteur maison peut notamment regretter le revers initial contre Strasbourg à l’issue d’une prestation pourtant aboutie (2-3). Depuis, son FC Nantes a pris trois points en cinq journées , ne remportant aucun match et concédant des buts qui coûtent cher dans les derniers instants contre Brest (1-1) ou Rennes (1-2).…

TB pour SOFOOT.com