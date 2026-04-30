Deux retours importants pour l'OM ce week-end ?

Enfin une bonne nouvelle dans le ciel gris marseillais ? En conférence de presse, ce jeudi, Habib Beye a annoncé le potentiel retour d’Igor Paixão et Amine Gouiri pour le déplacement face à Nantes de samedi . « L’évolution est satisfaisante. Ils récupèrent beaucoup plus vite que prévu. Cela ne voudra pas dire qu’ils débuteront, mais ils devraient pouvoir venir avec nous » , se réjouit tout de même le coach olympien.

L’OM sans quelques joueurs et sous pression

CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir sont déjà forfaits pour la rencontre malgré « une très bonne évolution » de leurs blessures respectives. Benjamin Pavard et Timothy Weah sont, quant à eux, suspendus . L’OM est actuellement 6 e avec quatre points de retard sur la quatrième place synonyme de barrages pour la coupe aux grandes oreilles.…

EM pour SOFOOT.com