Une pluie d’absents au FC Nantes pour le match contre l’OM

Une pluie d’absents au FC Nantes pour le match contre l’OM

C’est à se demander si coach Vahid a besoin de son diplôme d’entraîneur ou d’un CAP maçonnerie pour construire sa défense ce week-end. Déjà privé de ses latéraux Fabien Centonze (genou) et Kelvin Amian (pubalgie), ainsi que du défenseur central Tylel Tati (cuisse), absent pour la fin de la saison, le technicien nantais va peut-être devoir faire sans Frédéric Guilbert et Ali Yousuf, tous les deux incertains. Heureusement, Anthony Lopes, victime d’une entorse du pouce, devrait être disponible.

Match de la dernière chance

En fonction du résultat d’Auxerre qui se déplace à Angers, dimanche (17h15), les Canaris pourraient être relégués en Ligue 2 dès ce week-end en cas de défaite contre l’OM. …

EM pour SOFOOT.com