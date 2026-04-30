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Infantino déjà sûr d'être réélu en 2027 ?
information fournie par So Foot 30/04/2026 à 18:47

Infantino déjà sûr d'être réélu en 2027 ?

Infantino déjà sûr d'être réélu en 2027 ?

Pas l’élection la plus incertaine de 2027. Alors que la FIFA devra voter l’année prochaine pour désigner celui qui présidera l’instance pendant les quatre années suivantes lors de son 77 e congrès, Gianni Infantino a de grandes chances d’être élu pour un quatrième mandat consécutif . Alors qu’un même président n’est pas censé pouvoir en cumuler plus de trois, il pourrait contourner la règle car son premier, effectué entre 2016 et 2019 après l’éviction de Sepp Blatter n’a pas été complet.

L’Afrique et l’Asie déjà au soutien d’Infantino

Ces jours-ci, un congrès de la FIFA se tient à Vancouver, au Canada. L’occasion saisie par les Confédérations africaine puis asiatique pour annoncer qu’elles voteraient intégralement pour l’Italo-suisse . « Les Associations Membres de la CAF ont unanimement décidé de soutenir la réélection de Gianni Infantino au poste de Président de la FIFA pour la période 2027‑2031 » , a communiqué cette dernière ce jeudi dans la matinée. Avant d’être imitée par son homologue asiatique : « Lors de cette réunion, le Comité exécutif a également exprimé son soutien unanime et indéfectible à la réélection du président de la FIFA, Gianni Infantino, pour un nouveau mandat. Ce soutien fait suite à une période de collaboration étroite entre l’AFC et la FIFA, notamment en matière de développement de la participation et des investissements mondiaux dans le football asiatique. » Infantino est donc désormais assuré de pouvoir compter sur le soutien de 100 pays sur les 210 votants (54 membres pour la CAF, 46 pour l’AFC).…

TB pour SOFOOT.com

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