Ochoa : « Dire que je suis un joueur de Coupe du monde, ça ne me dérange pas »

Ochoa : « Dire que je suis un joueur de Coupe du monde, ça ne me dérange pas »

À 40 ans et en activité à l’AEL Limassol, Memo Ochoa disputera selon toutes vraisemblances une sixième Coupe du monde avec le Mexique, le temps d'empocher un record de participation, puis tirer sa révérence. Le moment parfait pour revenir avec touffe la plus soyeuse du football mondial sur son parcours, dans un français presque parfait.

Les médias mexicains assurent que tu seras dans la liste pour la Coupe du monde aux États-Unis. Ce serait donc ta sixième participation, un record…

Rien n’est encore complètement sûr, il faudra attendre la sélection finale du coach, Javier Aguirre. Je suis au crépuscule de ma carrière, et ces quatre dernières années, ce n’était pas facile. Dans le football, il y a beaucoup de monde qui pousse derrière toi, ça va très vite. J’ai essayé de donner le maximum pour continuer avec l’équipe nationale du Mexique, au Portugal, en Italie, ici à Chypre… J’en vois le bout, mais faire six coupes du Monde, ce n’est pas une mince affaire.…

Propos recueillis par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com