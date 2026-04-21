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Vahid Halilhodžić félicite un arbitre
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 20:46

Vahid Halilhodžić félicite un arbitre

Vahid Halilhodžić félicite un arbitre

Le mea culpa de l’ancien. À la veille du déplacement du FC Nantes au Parc des Princes, Vahid Halilhodžić s’est à nouveau exprimé sur l’arbitrage lors du match nul 1-1 des Nantais face à Brest dimanche dernier. En conférence de presse, le guerrier yougoslave a tenu à … saluer l’arbitre , Monsieur Paradis, qui la veille avait demandé l’annulation du carton rouge écopé par Dehmaine Tabibou après l’heure de jeu.

« Ils n’ont pas dit qu’ils ont volé notre victoire aussi »

« J’ai vu le rapport. L’arbitre a avoué qu’il s’est trompé. Il faut le féliciter. C’est rare que ça se passe comme ça » , a déclaré l’ancien entraîneur du PSG avant un match crucial face aux hommes de Luis Enrique. Malgré ces mots doux, Coach Vahid est toujours grognon. « Ils n’ont pas dit qu’ils ont volé notre victoire. Ils ont eu besoin de six minutes pour constater ça. L’arbitre peut se tromper de temps en temps, mais on se questionne sur les compétences de ceux qui sont dans la cabine de la VAR. C’est une frustration énorme.»

MBC pour SOFOOT.com

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