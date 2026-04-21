Ona Batlle vers l'Angleterre ?

S’envoler vers d’autres cieux. En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ona Batlle pourrait retourner en Angleterre , trois ans après son départ de Manchester United.

À la découverte de Londres

Selon ESPN , la latérale espagnole devrait rejoindre Londres et plus précisément Arsenal après l’expiration de son contrat avec les Blaugrana le 30 juin prochain. Une arrivée qui pourrait pallier le probable départ de Katie McCabe en fin de contrat avec les Gunners en juin. Le club du Nord de Londres pourrait également voir partir une autre de ses latérales, Emily Fox, cet été.…

LB pour SOFOOT.com