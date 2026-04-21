 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le foot bientôt de retour au Liban
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 21:07

Le foot bientôt de retour au Liban

Le foot bientôt de retour au Liban

Bahebak ya football. Dès les premiers jours du conflit régional entre le duo Israël-États-Unis et l’Iran, la fédération libanaise de football avait décidé de reporter les matchs. Quarante-huit heures après cette décision, le Hezbollah libanais, milice pro-Téhéran lançait des roquettes sur Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. En réponse à son ennemi historique, l’État Hébreu a pilonné le Pays du Cèdre, faisant 2 294 morts en plus d’un mois.

Un cessez-le feu pas respecté, mais un retour des matchs le 10 mai

Après une guerre sanglante, les deux pays ont finalement signé une trêve de dix jours le 17 avril dernier suite à des pourparlers à Washington. Un cessez-le-feu fragile , puisqu’un soldat français de la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban) a été tué dans une embuscade samedi dernier. Le Hezbollah a lui toujours la main sur la gâchette tandis qu’Israël continue de dynamiter des villages au sud du pays.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Real Madrid retrouve le chemin de la victoire
    Le Real Madrid retrouve le chemin de la victoire
    information fournie par So Foot 21.04.2026 23:40 

    Real Madrid 2-1 Alavés Buts : Mbappé (30 e ) et Vinicius (50 e ) pour les Merengue // Martinez (90+3 e ) pour les Babazorros Le Real encore en course pour le titre ? Ce mardi soir à Santiago Bernabeu, les Madrilènes n’avaient plus le droit à l’erreur face à la ... Lire la suite

  • Lens détruit Toulouse et verra le Stade de France
    Lens détruit Toulouse et verra le Stade de France
    information fournie par So Foot 21.04.2026 23:25 

    Dominateur de A à Z, Lens s'est tranquillement qualifié en finale de la Coupe de France face à des Toulousains amorphes. Les Sang et Or disputeront leur quatrième finale dans cette compétition le 22 mai prochain au Stade de France. Un nouvel exploit dans une saison ... Lire la suite

  • La folle remontada de l'Inter Milan
    La folle remontada de l'Inter Milan
    information fournie par So Foot 21.04.2026 23:02 

    Inter Milan 3-2 Come Buts : Baturina (32 e ) et Da Cunha (48 e ) pour Come // Calhanoglu (69 e et 86 e ) et Sucic (89 e ) pour les Nerazzurri Équipe surprise de la saison, Come a vécu une salle soirée à Giuseppe Meazza. Dix huit-jours après la demi-finale aller ... Lire la suite

  • Chelsea poursuit sa série noire
    Chelsea poursuit sa série noire
    information fournie par So Foot 21.04.2026 22:56 

    Brighton 3-0 Chelsea Buts : Kadioglu (3 e ) et Hinshelwood (56 e ) et Welbeck (90+1 e ) pour les Seagulls Chelsea est toujours aussi nul au pied-balle. En lice pour une place en Coupe d’Europe, le club londonien a une nouvelle fois montré ses limites sur la pelouse ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank