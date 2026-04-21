Arne Slot et Liverpool, ce n'est pas fini

Comme une envie de rester. Arne Slot n’a pas dit son dernier mot à la tête de Liverpool . Selon les informations de Sky Sport, le technicien néerlandais pourrait poursuivre l’aventure chez les Reds malgré une saison en deçà des attentes. À la lutte pour la cinquième place et une qualification en phase de ligue de la prochaine Ligue des champions, Liverpool compte donc garder son entraîneur pour au moins une saison supplémentaire.

Arne Slot is expected to continue as Liverpool head coach next season, Sky Sports News understands, as the club close in on Champions League qualification 🔴 pic.twitter.com/twk9XFZrZa…

TC pour SOFOOT.com