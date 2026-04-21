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La fille de Maradona attaque le corps médical au procès sur les circonstances de la mort de son père
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 20:21

La fille de Maradona attaque le corps médical au procès sur les circonstances de la mort de son père

La fille de Maradona attaque le corps médical au procès sur les circonstances de la mort de son père

La fille de Maradona enclenche la deuxième. En 2020, la planète football tremblait. Diego Maradona, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, si ce n’est le meilleur pour les romantiques du football, quittait ce monde de brutes d’une crise cardio-respiratoire et d’un œdème pulmonaire, laissant derrière lui sa famille.

Six ans après sa disparition, un procès est en cours pour élucider les circonstances de son décès. Sept membres du corps médical qui s’occupaient del Pibe de Oro lors de ses dernières heures sur Terre sont jugés à San Isidro, près de Buenos Aires, pour responsabilités éventuelles dans la mort de Maradona. Dans cette affaire, les médecins encourent entre huit et 25 ans de prison. Et ce mardi, une semaine après l’ouverture du procès, une de ses filles, Gianinna n’y est pas allé de main morte.

MBC pour SOFOOT.com

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