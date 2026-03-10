Vahid Halilhodžić est officiellement de retour sur le banc du FC Nantes

Comme un petit air de déjà-vu… Ce mardi, le FC Nantes a officialisé l’arrivée de Vahid Halilhodžić sur le banc des Canaris , dans la foulée de l’éviction d’Ahmed Kantari, qui occupait le poste d’entraîneur depuis le mois de décembre dernier. Le coach bosnien assurera son rôle jusqu’à la fin de saison.

FL pour SOFOOT.com