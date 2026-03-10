 Aller au contenu principal
Vahid Halilhodžić est officiellement de retour sur le banc du FC Nantes
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 22:00

Vahid Halilhodžić est officiellement de retour sur le banc du FC Nantes

Vahid Halilhodžić est officiellement de retour sur le banc du FC Nantes

Comme un petit air de déjà-vu… Ce mardi, le FC Nantes a officialisé l’arrivée de Vahid Halilhodžić sur le banc des Canaris , dans la foulée de l’éviction d’Ahmed Kantari, qui occupait le poste d’entraîneur depuis le mois de décembre dernier. Le coach bosnien assurera son rôle jusqu’à la fin de saison.

Vahid Halilhodžić de retour au Football Club de Nantes ⤵︎…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Pep Guardiola taquine Kylian Mbappé sur ses histoires de cœur
    Pep Guardiola taquine Kylian Mbappé sur ses histoires de cœur
    information fournie par So Foot 10.03.2026 23:52 

    Le saviez-vous : Pep Guardiola lit la presse people ! Ce mardi, l’entraîneur de Manchester City était d’humeur chambreuse à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid . Interrogé sur la blessure de Kylian Mbappé, toujours sur ... Lire la suite

  • Un péno au bout du suspense sauve le Barça à Newcastle
    Un péno au bout du suspense sauve le Barça à Newcastle
    information fournie par So Foot 10.03.2026 23:04 

    Newcastle 1-1 Barcelone Buts : Barnes (86 e ) pour les Magpies // Lamine Yamal (SP, 90 e +6) pour les Blaugrana C’est ce qu’on appelle frôler la catastrophe. Sur la pelouse de Newcastle ce mardi, lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, ... Lire la suite

  • L'Atlético fout une tarte à un Tottenham clownesque
    L'Atlético fout une tarte à un Tottenham clownesque
    information fournie par So Foot 10.03.2026 23:03 

    Atlético de Madrid 5-2 Tottenham Buts : Llorente (6 e ), Griezmann (14 e ), Alvarez (15 e & 55 e ) & Le Normand (22 e ) pour les Colchoneros // Porro (26 e ) pour les Spurs Si la Ligue des champions a longtemps été la bouffée d’oxygène de Tottenham en cette

  • Le Bayern Munich réduit l'Atalanta en poussière
    Le Bayern Munich réduit l'Atalanta en poussière
    information fournie par So Foot 10.03.2026 22:55 

    Atalanta 1-6 Bayern Munich Buts : Pašalić (90 e +3) // Stanišić (12 e ), Olise (22 e & 64 e ), Gnabry (25 e ), Jackson (52 e ) et Musiala (67 e ) pour le Rekordmeister Les Dea dans le nez ! Ce mardi, le Bayern Munich a balancé une gifle monumentale à Atalanta

