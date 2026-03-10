Le Bayern Munich réduit l'Atalanta en poussière

Atalanta 1-6 Bayern Munich

Buts : Pašalić (90 e +3) // Stanišić (12 e ), Olise (22 e & 64 e ), Gnabry (25 e ), Jackson (52 e ) et Musiala (67 e ) pour le Rekordmeister

Les Dea dans le nez ! Ce mardi, le Bayern Munich a balancé une gifle monumentale à Atalanta Bergame, comme on en voit rarement en huitièmes de finale de Ligue des champions (1-6). Les Bavarois ont – sauf miracle digne des plus grands exploits de l’histoire du foot – d’ores et déjà validé leur ticket pour les quarts avant le match retour mercredi. L’Italie, elle, regarde son dernier représentant en C1 se prendre une déculottée historique, et n’a certainement pas hâte d’assister au match retour à l’Allianz Arena.…

FL pour SOFOOT.com