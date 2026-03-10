 Aller au contenu principal
Pep Guardiola taquine Kylian Mbappé sur ses histoires de cœur
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 23:52

Le saviez-vous : Pep Guardiola lit la presse people ! Ce mardi, l’entraîneur de Manchester City était d’humeur chambreuse à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid . Interrogé sur la blessure de Kylian Mbappé, toujours sur le flanc en raison d’une entorse au genou gauche et passé à Paris pour sa convalescence, Guardiola n’a pas vraiment eu envie de s’étendre : « Vraiment ? Mon opinion est importante là-dessus ? Je dois vraiment donner mon avis sur la récupération de Mbappé à Paris ? »

Guardiola, sobre la recuperación de Mbappé en París: « No fue solo… » 😂💕 pic.twitter.com/QjB5Ru0Rz8…

FL pour SOFOOT.com

  • Un péno au bout du suspense sauve le Barça à Newcastle
    Un péno au bout du suspense sauve le Barça à Newcastle
    information fournie par So Foot 10.03.2026 23:04 

    Newcastle 1-1 Barcelone Buts : Barnes (86 e ) pour les Magpies // Lamine Yamal (SP, 90 e +6) pour les Blaugrana C’est ce qu’on appelle frôler la catastrophe. Sur la pelouse de Newcastle ce mardi, lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, ... Lire la suite

  • L'Atlético fout une tarte à un Tottenham clownesque
    L'Atlético fout une tarte à un Tottenham clownesque
    information fournie par So Foot 10.03.2026 23:03 

    Atlético de Madrid 5-2 Tottenham Buts : Llorente (6 e ), Griezmann (14 e ), Alvarez (15 e & 55 e ) & Le Normand (22 e ) pour les Colchoneros // Porro (26 e ) pour les Spurs Si la Ligue des champions a longtemps été la bouffée d’oxygène de Tottenham en cette

  • Le Bayern Munich réduit l'Atalanta en poussière
    Le Bayern Munich réduit l'Atalanta en poussière
    information fournie par So Foot 10.03.2026 22:55 

    Atalanta 1-6 Bayern Munich Buts : Pašalić (90 e +3) // Stanišić (12 e ), Olise (22 e & 64 e ), Gnabry (25 e ), Jackson (52 e ) et Musiala (67 e ) pour le Rekordmeister Les Dea dans le nez ! Ce mardi, le Bayern Munich a balancé une gifle monumentale à Atalanta

  • Vahid Halilhodžić est officiellement de retour sur le banc du FC Nantes
    Vahid Halilhodžić est officiellement de retour sur le banc du FC Nantes
    information fournie par So Foot 10.03.2026 22:00 

    Comme un petit air de déjà-vu… Ce mardi, le FC Nantes a officialisé l’arrivée de Vahid Halilhodžić sur le banc des Canaris , dans la foulée de l’éviction d’Ahmed Kantari, qui occupait le poste d’entraîneur depuis le mois de décembre dernier. Le coach bosnien assurera ... Lire la suite

