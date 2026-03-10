Pep Guardiola taquine Kylian Mbappé sur ses histoires de cœur

Le saviez-vous : Pep Guardiola lit la presse people ! Ce mardi, l’entraîneur de Manchester City était d’humeur chambreuse à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid . Interrogé sur la blessure de Kylian Mbappé, toujours sur le flanc en raison d’une entorse au genou gauche et passé à Paris pour sa convalescence, Guardiola n’a pas vraiment eu envie de s’étendre : « Vraiment ? Mon opinion est importante là-dessus ? Je dois vraiment donner mon avis sur la récupération de Mbappé à Paris ? »

Guardiola, sobre la recuperación de Mbappé en París: « No fue solo… » 😂💕 pic.twitter.com/QjB5Ru0Rz8…

FL pour SOFOOT.com