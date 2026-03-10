L'Atlético fout une tarte à un Tottenham clownesque
Atlético de Madrid 5-2 Tottenham
Buts : Llorente (6 e ), Griezmann (14 e ), Alvarez (15 e & 55 e ) & Le Normand (22 e ) pour les Colchoneros // Porro (26 e ) pour les Spurs
Si la Ligue des champions a longtemps été la bouffée d’oxygène de Tottenham en cette saison si morose en Premier League, l’Atlético de Madrid a incarné le rôle du grand méchant, celui qui a mis un sac en plastique sur la tête des Spurs pour les faire définitivement agoniser. Ce mardi, en huitièmes de finale aller de la C1, les Colchoneros ont dévoré les Londoniens (5-2), plombés par des erreurs dignes des catégories de poussins en tout début de match. Les Madrilènes prennent déjà une sacrée option pour les quarts de finale avant le match retour mercredi prochain.…
FL pour SOFOOT.com
