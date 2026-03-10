Un péno au bout du suspense sauve le Barça à Newcastle

Un péno au bout du suspense sauve le Barça à Newcastle

Newcastle 1-1 Barcelone

Buts : Barnes (86 e ) pour les Magpies // Lamine Yamal (SP, 90 e +6) pour les Blaugrana

C’est ce qu’on appelle frôler la catastrophe. Sur la pelouse de Newcastle ce mardi, lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, le FC Barcelone a bien cru repartir les mains vides après le but d’Harvey Barnes en fin de match. Mais dans les tout derniers instants, les Catalans ont arraché un penalty que Lamine Yamal s’est chargé de transformer (1-1). Les hommes d’Hans Flick sont prévenus : les Magpies ne font pas semblant et pourraient bien sacrément compliquer la vie du Barça mercredi prochain au Camp Nou.…

FL pour SOFOOT.com