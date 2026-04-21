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Vahid Halilhodžić en remet une couche sur l'arbitrage
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 09:53

Vahid Halilhodžić en remet une couche sur l'arbitrage

Vahid Halilhodžić en remet une couche sur l'arbitrage

Amorce. Expulsé lors de la rencontre face à Brest dimanche (1-1) après s’être emporté contre l’arbitre de la rencontre, Vahid Halilhodžić risque une suspension allant de deux matchs à cinq mois de suspension . Alors que sa situation sera examinée ce mardi par la commission de discipline de la LFP, le tacticien de 73 ans en a remis une couche sur l’arbitrage .

« Je n’ai pas trouvé cet arbitrage correct »

Particulièrement frustré par les différentes décisions de Guillaume Paradis durant 90 minutes, le natif de Jablanica a livré ses vérités dans une interview accordée à L’Equipe : « Sur ce carton rouge… Mon joueur voulait même éviter le contact. Et il y a eu d’autres décisions, sur Matthis par exemple, il a été mis en l’air. L’arbitre aurait pu siffler quelque chose. C’est ce qui m’a énervé au départ. C’était le match de la survie. Je n’ai pas trouvé cet arbitrage correct. » Remonté après l’expulsion de Tabibou, Halilhodžić s’est ensuite emporté à son tour contre le corps arbitral avant d’écoper également d’un carton rouge quelques minutes plus tard.…

LB pour SOFOOT.com

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