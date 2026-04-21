Un joueur de Midtjylland grièvement blessé à l'arme blanche
Stupeur. Ce mardi matin, le club danois de Midtjylland a annoncé dans un communiqué qu’Alamara Djabi, joueur de 19 ans au club a été grièvement blessé après une attaque au couteau .
Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt. FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie. pic.twitter.com/ALiQDUP5py…
