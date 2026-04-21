Leonardo Bonucci a un rêve pour l'Italie

La solution à tous les problèmes. Quelques jours après le remplacement de Gennaro Gattuso par l’intérimaire Silvio Baldini, Leonardo Bonucci espère voir du changement à la tête de la Nazionale . Présent à la remise du trophée Laureus du sport à Madrid, l’ancien juventino rêve de voir un certain Pep Guardiola sur le banc azzurro : « L’avoir signifierait introduire un changement radical par rapport à tout ce qui a été fait dans le passé » , affirme l’ex-défenseur qui était pourtant dans le staff de Gattuso.

« Rêver en ce moment ne coûte rien »

Repartir de zéro avec un coach multititré : l’idée fait rêver, même si elle relève encore du fantasme. « C’est très difficile, mais rêver en ce moment ne coûte rien » , plaide Bonucci. Pour l’heure, le technicien catalan est toujours sous contrat avec les Citizens jusqu’en juin 2027.…

AR pour SOFOOT.com