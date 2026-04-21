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Thauvin rend un hommage appuyé à Deschamps
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 09:50

Thauvin rend un hommage appuyé à Deschamps

Thauvin rend un hommage appuyé à Deschamps

Les histoires d’amour finissent toujours bien. La fin de saison approche à grands pas et celle du RC Lens pourrait se terminer en apothéose. Toujours en lice en Coupe de France et dauphins du Paris Saint-Germain en championnat, les Lensois et Florian Thauvin ont le droit de rêver . Le début de saison exemplaire de Thauvin a fini par payer : l’ailier lensois a retrouvé les Bleus en octobre. Un retour qu’il doit en grande partie à un homme.

Dans une interview fleuve accordée à L’Équipe , le champion du monde 2018 est revenu sur sa relation avec Didier Deschamps : « Il y a un lien particulier et je serai à vie reconnaissant envers Didier Deschamps, car il m’a permis de réaliser deux rêves : accéder à l’équipe de France et gagner la Coupe du monde. Ça dépasse le cadre du football, humainement, il m’a permis de rêver. »…

AR pour SOFOOT.com

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