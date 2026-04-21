Quand Waldemar Kita appelle Pascal Praud à la rescousse

Sacré crossover. Alors que la colère continue de grandir du côté du FC Nantes après la rencontre face à Brest (1-1), Pascal Praud a annoncé à l’antenne que la rencontre pourrait être rejouée après avoir reçu un sms de Waldemar Kita .

L’heure des pronos

« Il semblerait que le match entre Nantes et Brest, match de football qui s’est terminé à un but partout, le résultat pourrait être remis en cause parce que l’arbitre serait revenu sur certaines décisions », a annoncé face caméra celui qui a un jour été dirigeant des Canaris. Une information qui lui a été communiquée par Waldemar Kita en personne , le président nantais lui ayant envoyé un sms en plein direct.…

LB pour SOFOOT.com