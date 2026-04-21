Vahid Halilhodžić connaît la durée de sa suspension

Mission impossible à la Beaujoire ? Pratiquement condamné à la relégation après son nul face à Brest (1-1) ce dimanche, le FC Nantes devra faire sans son coach pour les prochains matchs . Expulsé après son pétage de plombs à la suite du carton rouge sorti à l’encontre de Tabibou, Vahid Halilhodžić a été fixé sur son sort .

Vahid suspendu quatre matchs

Réunie ce mardi après-midi, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a décidé de suspendre l’entraîneur nantais de 73 ans pour les quatre prochains matchs . « La sanction prend effet immédiatement » , pouvait-on lire sur le site de la LFP.…

VM pour SOFOOT.com