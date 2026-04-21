Ivan Rakitić regrette l'intronisation de la VAR
Les émotions avant tout. Retraité des terrains depuis juillet 2025, Ivan Rakitić est aujourd’hui directeur sportif adjoint du Hajduk Split et ambassadeur de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Présent à Bologne pour présenter les trophées des deux coupes d’Europe, l’ancien joueur du FC Barcelone a accordé un entretien à La Gazzetta Dello Sport , dans lequel il est revenu sur les maux actuels du football italien, l’avenir de Luka Modrić et de la sélection croate.
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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