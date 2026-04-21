Autour de 500 ultras de Stuttgart arrêtés à Munich avant le match contre le Bayern
Un dimanche pas si festif que ça en Bavière. Le Bayern a remporté son 35 e titre de champion d’Allemagne , en s’imposant contre le VFB Stuttgart (4-2) devant son public, ce dimanche.
Avant la rencontre, plusieurs supporters stuttgartois se sont fait remarquer pour avoir déclenché une bagarre générale aux abords de l’Allianz Arena , avec des fans du club munichois. Environ 500 ultras , venus soutenir l’équipe visiteuse, ont été placés en garde à vue puis relâchés dans la soirée . Lundi matin, la police de Munich a annoncé que huit des 300 officiers mobilisés ont été blessés .…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer