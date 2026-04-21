Autour de 500 ultras de Stuttgart arrêtés à Munich avant le match contre le Bayern

Autour de 500 ultras de Stuttgart arrêtés à Munich avant le match contre le Bayern

Un dimanche pas si festif que ça en Bavière. Le Bayern a remporté son 35 e titre de champion d’Allemagne , en s’imposant contre le VFB Stuttgart (4-2) devant son public, ce dimanche.

Avant la rencontre, plusieurs supporters stuttgartois se sont fait remarquer pour avoir déclenché une bagarre générale aux abords de l’Allianz Arena , avec des fans du club munichois. Environ 500 ultras , venus soutenir l’équipe visiteuse, ont été placés en garde à vue puis relâchés dans la soirée . Lundi matin, la police de Munich a annoncé que huit des 300 officiers mobilisés ont été blessés .…

CT pour SOFOOT.com