Best of des buts amateurs du week-end !
Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.
1/ Sandillon US vs Jargeau St Denis
Tout part d’une percée sur le côté droit. Une fois le latéral adverse écarté, le joueur de Jargeau Saint-Denis centre vers l’attaquant. Au lieu de simplement marquer son tap-in, il régale : une madjer qui fait mouche, bien aidée par le défenseur qui la pousse lui-même au fond. Le petit coup de sabot de Sandillon.…
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