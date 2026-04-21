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Best of des buts amateurs du week-end !
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 17:34

Best of des buts amateurs du week-end !

Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Sandillon US vs Jargeau St Denis

Tout part d’une percée sur le côté droit. Une fois le latéral adverse écarté, le joueur de Jargeau Saint-Denis centre vers l’attaquant. Au lieu de simplement marquer son tap-in, il régale : une madjer qui fait mouche, bien aidée par le défenseur qui la pousse lui-même au fond. Le petit coup de sabot de Sandillon.…

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