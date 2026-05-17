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Vahid dégoûté par l'arrêt du match à Nantes
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 23:35

Vahid dégoûté par l'arrêt du match à Nantes

Vahid dégoûté par l'arrêt du match à Nantes

Une fin en eau de boudin. Nantes a quitté la Ligue 1 dans le chaos ce dimanche, avec un match interrompu par un envahissement de la pelouse contre Toulouse. Vahid Halilhodžić était désabusé au moment de se présenter en conférence de presse pour débriefer cette triste soirée.

« C’est très grave , a-t-il lâché. Déjà, sportivement, le club descend en deuxième division et ce soir, cette situation dramatique aggrave encore plus la situation. C’est triste. C’est mon dernier match, j’avais préparé l’équipe pour gagner . On avait bien commencé le match, j’aurais aimé terminer avec une petite victoire. Pour notre honneur, pour notre orgueil , pour que le club finisse sur une note positive. Malheureusement, il s’est passé ce que vous avez vu. »

QB pour SOFOOT.com

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