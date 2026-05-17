La célébration audacieuse d'Aubameyang

C’est de l’humour Marie, de l’humour. Alors que les Marseillais se sont imposés 3 à 1 face à Rennes, Pierre-Emerick Aubameyang auteur du troisième but olympien n’a pas gratifié le Vélodrome d’un salto arrière comme il en a l’habitude, mais bien d’une célébration beaucoup plus d’actualité .

L'OM en passe de réussir sa mission 😎 Le troisième est signé 𝗔𝗨𝗕𝗔𝗠' 🧯#OMSRFC pic.twitter.com/WLa6t6yx8S…

LB pour SOFOOT.com