La célébration audacieuse d'Aubameyang
C’est de l’humour Marie, de l’humour. Alors que les Marseillais se sont imposés 3 à 1 face à Rennes, Pierre-Emerick Aubameyang auteur du troisième but olympien n’a pas gratifié le Vélodrome d’un salto arrière comme il en a l’habitude, mais bien d’une célébration beaucoup plus d’actualité .
L'OM en passe de réussir sa mission 😎 Le troisième est signé 𝗔𝗨𝗕𝗔𝗠' 🧯#OMSRFC pic.twitter.com/WLa6t6yx8S…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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