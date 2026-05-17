 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La célébration audacieuse d'Aubameyang
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 23:30

La célébration audacieuse d'Aubameyang

La célébration audacieuse d'Aubameyang

C’est de l’humour Marie, de l’humour. Alors que les Marseillais se sont imposés 3 à 1 face à Rennes, Pierre-Emerick Aubameyang auteur du troisième but olympien n’a pas gratifié le Vélodrome d’un salto arrière comme il en a l’habitude, mais bien d’une célébration beaucoup plus d’actualité .

L'OM en passe de réussir sa mission 😎 Le troisième est signé 𝗔𝗨𝗕𝗔𝗠' 🧯#OMSRFC pic.twitter.com/WLa6t6yx8S…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank