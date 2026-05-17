Pierre Sage séduit par l'attitude de ses joueurs face à Lyon

Pierre Sage séduit par l'attitude de ses joueurs face à Lyon

Un coach content. Alors que Lens a chicoté l’OL au Groupama Stadium (0-4) malgré une équipe largement remaniée, Pierre Sage s’est montré particulièrement heureux de l’attitude et de l’esprit collectif montré par ses joueurs , alors que les Sang et or n’avaient plus rien à jouer en championnat.

[📺 LIVE - 23H00] 🇫🇷 #Ligue1McDonalds 🎙️ Pierre Sage est à notre micro après le succès à Lyon ! 👀 Les sang et Or sont prêt pour la finale ! pic.twitter.com/3NDDaDs4Uy…

LB pour SOFOOT.com