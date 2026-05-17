Giroud déclare sa flamme au LOSC

On repart pour un tour ? Olivier Giroud, qui fêtera ses 40 ans en septembre , ne ferme pas la porte à une saison supplémentaire du côté de Lille . Ce dimanche, au terme de la défaite du LOSC contre Auxerre, il a déclaré sa flamme au club nordiste.

« J’ai été accueilli comme si je faisais partie du vestiaire depuis plusieurs années. Le staff, c’est pareil, j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec tout le monde, à tous les étages , a-t-il déclaré sur Ligue 1+. Il y a beaucoup de personnes très attachantes dans ce club , je m’y sens très bien. Pour moi c’est une très belle année. Je suis content d’avoir participé à cette qualification en Ligue des champions. » …

QB pour SOFOOT.com