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Giroud déclare sa flamme au LOSC
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 23:50

Giroud déclare sa flamme au LOSC

Giroud déclare sa flamme au LOSC

On repart pour un tour ? Olivier Giroud, qui fêtera ses 40 ans en septembre , ne ferme pas la porte à une saison supplémentaire du côté de Lille . Ce dimanche, au terme de la défaite du LOSC contre Auxerre, il a déclaré sa flamme au club nordiste.

« J’ai été accueilli comme si je faisais partie du vestiaire depuis plusieurs années. Le staff, c’est pareil, j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec tout le monde, à tous les étages , a-t-il déclaré sur Ligue 1+. Il y a beaucoup de personnes très attachantes dans ce club , je m’y sens très bien. Pour moi c’est une très belle année. Je suis content d’avoir participé à cette qualification en Ligue des champions. »

QB pour SOFOOT.com

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