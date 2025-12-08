 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vague de soutiens pour Issiaga Sylla après le décès de son épouse
information fournie par So Foot 08/12/2025 à 10:36

Vague de soutiens pour Issiaga Sylla après le décès de son épouse

Vague de soutiens pour Issiaga Sylla après le décès de son épouse

Après avoir perdu sa mère et son père en l’espace de quatre ans, le capitaine de la Guinée Issiaga Sylla pleure son épouse, Doussou Keita, décédée à Tunis , où elle était hospitalisée après une maladie déclarée récemment. La Fédération guinéenne de football a confirmé l’information dans un communiqué évoquant « une perte immense » et adressant son soutien au capitaine du Syli. Plusieurs anciens clubs du latéral, comme Toulouse , Lens , Montpellier ont relayé des messages de condoléances.

Le Club adresse son soutien le plus sincère à son ancien joueur Issiaga Sylla, touché par la perte tragique de son épouse. Nous pensons à lui et ses proches dans cette épreuve 🙏 pic.twitter.com/szt882lulb…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Paris FC était tout proche de recruter un champion du monde
    Le Paris FC était tout proche de recruter un champion du monde
    information fournie par So Foot 08.12.2025 10:52 

    Etape par étape. Accroché au Havre ce dimanche (0-0), le Paris FC pointe à la quatorzième place du championnat de Ligue 1 , à quatre points de la zone rouge. Une situation qui n’inquiète pas le propriétaire, Antoine Arnault. Dans un entretien à L’Equipe , le représentant ... Lire la suite

  • Carvajal a perdu ses nerfs après la défaite du Real Madrid
    Carvajal a perdu ses nerfs après la défaite du Real Madrid
    information fournie par So Foot 08.12.2025 10:27 

    La crise couve à Madrid. Humiliés au Bernabéu par le Celta de Vigo (0-2), le match des Madrilènes a surtout été marqué par les expulsions de Fran García à l’heure de jeu et d’Alvaro Carreras dans le temps additionnel. Une fin de match à l’odeur de souffre puisqu’Endrick ... Lire la suite

  • Quatre ans de prison pour un chantage visant Son Heung-min
    Quatre ans de prison pour un chantage visant Son Heung-min
    information fournie par So Foot 08.12.2025 10:25 

    On a connu meilleur K-Drama. En Corée du Sud, une femme d’une vingtaine d’années, identifiée sous le nom de famille Yang, a été condamnée à quatre ans de prison pour avoir fait chanter Son Heung-min fin 2024 . Elle avait envoyé à l’attaquant sud-coréen une échographie ... Lire la suite

  • Nouvelle passe d'armes entre Cardiff et le FC Nantes au sujet du décès d'Emiliano Sala
    Nouvelle passe d'armes entre Cardiff et le FC Nantes au sujet du décès d'Emiliano Sala
    information fournie par So Foot 08.12.2025 09:57 

    Et ça continue encore et encore. C’est cette fois devant le tribunal de commerce de la cité des Ducs que Cardiff et Nantes vont de nouveau s’affronter. Ce procès, qui devait initialement se tenir en septembre avant d’être reporté à ce lundi 8 décembre, doit trancher ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank