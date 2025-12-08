Vague de soutiens pour Issiaga Sylla après le décès de son épouse

Après avoir perdu sa mère et son père en l’espace de quatre ans, le capitaine de la Guinée Issiaga Sylla pleure son épouse, Doussou Keita, décédée à Tunis , où elle était hospitalisée après une maladie déclarée récemment. La Fédération guinéenne de football a confirmé l’information dans un communiqué évoquant « une perte immense » et adressant son soutien au capitaine du Syli. Plusieurs anciens clubs du latéral, comme Toulouse , Lens , Montpellier ont relayé des messages de condoléances.

Le Club adresse son soutien le plus sincère à son ancien joueur Issiaga Sylla, touché par la perte tragique de son épouse. Nous pensons à lui et ses proches dans cette épreuve 🙏 pic.twitter.com/szt882lulb…

MH pour SOFOOT.com