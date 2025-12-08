Quatre ans de prison pour un chantage visant Son Heung-min
On a connu meilleur K-Drama.
En Corée du Sud, une femme d’une vingtaine d’années, identifiée sous le nom de famille Yang, a été condamnée à quatre ans de prison pour avoir fait chanter Son Heung-min fin 2024 . Elle avait envoyé à l’attaquant sud-coréen une échographie fœtale, affirmant être enceinte, avant de menacer de rendre l’affaire publique. Selon Yonhap , elle avait déjà extorqué 300 millions de wons (environ 175 000 euros) à l’ancien joueur de Tottenham. …
