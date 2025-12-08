La magnifie joie commune de la Palestine et de la Syrie en Coupe arabe
Cinq points, zéro défaite et un parfum d’histoire.
La Palestine a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe arabe en finissant première du groupe A, devant la Tunisie. Après l’exploit contre le Qatar (1-0, leur première victoire dans la compétition depuis 59 ans), les Palestiniens ont ensuite remonté deux buts pour accrocher les Tunisiens (2-2), avant de verrouiller un dernier nul contre la Syrie.…
MH pour SOFOOT.com
